Prévia da inflação oficial fica em 0,36% em março

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A prévia da inflação oficial do país ficou em 0,36% em março, segundo o IBGE. O índice representa uma desaceleração em relação ao registrado em fevereiro, que ficou em 0,78%. Nos últimos 12 meses, a variação é de 4,14%. A inflação de março foi impulsionada pelos preços de alimentos e bebidas, que subiram 0,91%, seguidos por saúde e cuidados pessoais, com 0,61% e transportes com alta de 0,43%.