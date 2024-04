Queda de ponte nos EUA deixa Maryland em estado de emergência

Alto contraste

Uma ponte de 2,5 quilômetros desabou após ser atingida por um navio de carga nos Estados Unidos. Mergulhadores passaram o dia todo no rio em busca de vítimas, mas não se sabe ao certo quantos motoristas e passageiros passavam pela ponte no momento do acidente. Por causa do colapso, Wes Moore, governador do estado de Maryland, onde fica Baltimore, decretou emergência. Além disso, para não atrapalhar as buscas, todos os voos que passam pela região foram desviados. Segundo a imprensa local, câmeras de segurança chegaram a gravar apagões no navio de carga poucos segundos antes da colisão.