Saiba onde encontrar vagas de emprego temporário

As vendas para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados devem aquecer a oferta de vagas temporárias em todo o país. A alta deve permanecer no segundo semestre, com uma estimativa de 500 mil novos postos de trabalho nesta modalidade.

No primeiro trimestre deste ano, a oferta de empregos temporários cresceu no país. Foram quase 800 mil contratações. Com o intuito de garantir os direitos do trabalhador, o Jornal Da Record mostra como funciona um contrato de emprego temporário e mostra onde encontrar as vagas disponíveis. Confira!

Número de vagas de trabalho temporário cresceu no país

O trabalho temporário é um tipo de contratação com prazo de duração determinado. Nesse caso, o vínculo entre empregador e empregado não é permanente. Muitas empresas e companhias adotam esse tipo de contrato para atender alguma demanda específica, principalmente em datas festivais, como Dia das Crianças, Dia das Mães, entre outras.

Os funcionários que possuem esse tipo de contrato têm os seus direitos assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assim como os trabalhadores fixos. Eles são contratados pelo mesmo regime e também possuem a carteira assinada.

O prazo do contrato não pode exceder 180 dias, consecutivos, ou não. Caso necessário, o período de trabalho pode ser prorrogado por, no máximo, 90 dias a mais, totalizando 270 dias. Para validar a prorrogação, a empresa precisa justificar a causa para que seja avaliada a necessidade.

Contrato de trabalho temporário não pode exceder o período de 180 dias

Mesmo com uma previsão de término de contrato, o trabalhador tem assegurado por lei diversos direitos. Entre eles: remuneração equivalente à recebida pelos empregados da mesma categoria; pagamento de férias proporcionais; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; benefícios e serviços da Previdência Social; Seguro de acidente de trabalho; décimo terceiro proporcional; e descanso semanal remunerado.

Onde encontrar as vagas de trabalho temporário?

Existem plataformas de busca simples que podem ajudar a encontrar vagas de trabalho temporário. Veja algumas opções:

1. Site da Asserttem

O tipo de contrato de trabalho temporário pode ter regras específicas. Por isso, existe uma série de agências especializadas em organizar essas contratações. No site da Associação Brasileira de Trabalho Temporário é possível conferir as agências disponíveis por estado e região.

2. LinkedIn

O LinkedIn é uma rede social profissional e que pode oferecer resultados para buscas por vagas temporárias. Para conferir as vagas no site, o usuário deve digitar “trabalho temporário” no campo de busca da plataforma. Os resultados podem ser personalizados pela sua região, habilidades, tipo de vaga e mais...

3. Ministério do Trabalho

O site Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, também possui um buscador de vagas cadastradas em todo o país. Ao preencher a ocupação e selecionar os filtros, é possível encontrar vagas que atendem melhor as expectativas de quem utiliza a plataforma.

4. Banco Nacional de Empregos (BNE)

O diferencial da plataforma é que ela oferece a opção de selecionar vagas remotas e buscar oportunidades imediatas pela sua área de atuação. Logo no início da página, há alguns links de destaque, como “Vagas para motoboy”, “Vagas para home office”, entre outros.

5. Outras plataformas

Não são poucas as opções de sites e plataformas on-line para a busca de trabalho temporário. Além das citadas, existem outras que também podem ajudar na busca de um novo emprego, como: Vagas.com; GoVagas; Emprego Ligado; Catho; Indeed; Infojobs e mais.

Fontes: Tribunal Superior do Trabalho, Gupy e Nubank.