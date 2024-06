Comissão especial promove fórum sobre câncer de cabeça e pescoço

A comissão especial sobre o combate ao câncer no Brasil promove, na sexta-feira (28), o "Fórum sobre Câncer de Cabeça e Pescoço". A realização do Fórum sobre Câncer de Cabeça e Pescoço será o segundo debate do mês sobre o tema, antecipando a campanha sobre o Julho Verde.

