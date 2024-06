Competições esportivas agitam Querência e Juína em Mato Grosso

As últimas duas etapas regionais da edição 2024 dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses serão realizadas simultaneamente, de sexta (28.06) até a próxima quarta-feira (03.07), nas regiões esportivas Leste e Noroeste. Sediadas em Querência e em Juína, as competições são promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com os municípios-sede.

