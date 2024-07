Corinthians quebra jejum no Brasileirão com vitória nos acréscimos

Na noite desta quinta-feira (04.07), o Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2 em um emocionante confronto na Neo Química Arena, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, marcado por Giovane nos acréscimos, interrompeu uma sequência de nove jogos sem vencer do Timão no Brasileirão.

