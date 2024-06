Cuiabá e Red Bull Bragantino empatam na Arena Pantanal

O Cuiabá e o Red Bull Bragantino se enfrentaram neste sábado (29), na Arena Pantanal, em um jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi um empate por um a um, com o gol do Massa Bruta sendo marcado por Helinho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.