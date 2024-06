Descubra a celebração do Bumba-Meu-Boi e Capoeira nesta semana A Semana começa com o Dia Nacional do Bumba-Meu-Boi, comemorado neste domingo (30) em homenagem à manifestação popular que, em 2019...

Momento MT|Do R7 30/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 30/06/2024 - 08h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share