Detran-MT promove semana educativa sobre trânsito em Nova Mutum

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) está promovendo a semana do projeto “No Trânsito, Fica Esperto!” no município de Nova Mutum. O evento começou na segunda-feira e segue até este sábado (29.06), abordando a cultura de paz integrada e preventiva no trânsito.

