Estudantes do ensino médio recebem quarta parcela do Pé-de-Meia Os estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, começam a receber a quarta parcela do incentivo...

Momento MT|Do R7 26/06/2024 - 09h16 (Atualizado em 26/06/2024 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share