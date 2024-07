Flagrante de Tráfico de Drogas na BR 070 em Várzea Grande-MT

No dia 5 de julho de 2024, por volta das 17h10, uma equipe da PRF, em deslocamento pela BR 070, sentido Cáceres-MT, avistou um veículo no km 540 da rodovia. O carro com placa de fora do estado, foi identificado seguindo na direção contrária, sentido Cáceres-MT para Cuiabá-MT. A equipe decidiu abordar o veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.