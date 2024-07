Fluminense e Internacional empatam no Maracanã em jogo disputado

Na noite desta quinta-feira (04.07), Fluminense e Internacional empataram por 1 a 1 em um confronto disputado no Maracanã, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve os cariocas na lanterna da competição, com sete pontos, enquanto os gaúchos chegaram a 19 pontos, permanecendo no meio da tabela.

