Foragido da Justiça e suspeitos de roubo são capturados em Sinop

Policiais militares de Sinop prenderam, na noite desta terça-feira (25.06), três homens em ações distintas no município. As equipes capturaram um foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul e detiveram dois homens pelo crime de roubo. Todos os suspeitos foram presos em flagrante.

