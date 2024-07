Foragido de Goiás é capturado em Nova Xavantina

Um homem procurado pela Justiça de Goiás e envolvido com diversos furtos em Nova Xavantina foi preso em flagrante em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, no domingo (30.06), após mais uma tentativa de furto no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.