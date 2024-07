Indicada para Ouvidoria da Anvisa passará por sabatina na CAS

Em reunião nesta quarta-feira (3), às 10h, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deve votar a indicação de Samara Furtado Carneiro para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na vaga decorrente do término do mandato de Daniela Hoffmann Lobato Chaves Lopes. Após sabatina, será feita a votação do relatório da indicação.

