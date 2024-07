Julho começa com otimismo no mercado físico do boi gordo O mês de julho começou com um tom de otimismo no mercado físico do boi gordo, trazendo boas perspectivas para os pecuaristas. Apesar...

Momento MT|Do R7 02/07/2024 - 06h44 (Atualizado em 02/07/2024 - 06h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share