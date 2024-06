Mato Grosso: O Estado que Mais Cresce Economicamente

Mato Grosso é o estado com o maior aumento de renda nos últimos 20 anos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em relação a renda per capita e o PIB (Produto Interno Bruto). De 2002 a 2021, a renda per capita subiu de R$ 7,3 mil para R$ 65,4 mil.

