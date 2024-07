Moradores do bairro Dom Aquino participam de mutirão de limpeza Os moradores do bairro Dom Aquino receberão no sábado (6) mais uma edição do mutirão de limpeza da Capital. A iniciativa é coordenada...

Momento MT|Do R7 05/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 05/07/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share