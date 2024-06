Novas oportunidades de qualificação profissional em Sinop

O programa Qualifica Sinop está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Instalador Hidráulico, Assentador de Revestimento Cerâmico, Pintor de Obras Imobiliárias, Montador e Reparador de Computadores e Cozinheiro Industrial. As matrículas devem ser feitas no Sine, anexo ao Ganha Tempo, de segunda à Quinta-Feira das 08h às 12h e das 13h30 às 16h.

