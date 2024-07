Novo edital do Mais Médicos com 3.184 vagas e direito a cotas A ministra da Saúde, Nísia Trindade, divulgou, nesta segunda-feira (1º), que o programa Mais Médicos terá novo edital com 3.184...

Momento MT|Do R7 01/07/2024 - 21h07 (Atualizado em 01/07/2024 - 21h07 ) twitter

