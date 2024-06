Novo programa de TV traz entrevistas e dicas sobre fotografia

A TV Assembleia (TVAL – Canal 30.1) exibe pela primeira vez o programa sobre fotografia “Olhares”, às 12h30, neste sábado (29). A nova produção tem episódios com duração de 30 minutos, em que o telespectador pode acompanhar uma entrevista com um profissional da área, receber dicas e notícias. A apresentação é do comunicador e fotógrafo Júnior Silgueiro.

