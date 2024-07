Palmeiras busca empate heróico contra o Grêmio em Caxias do Sul

Na noite desta quinta-feira (04.07), o Palmeiras conseguiu um empate por 2 a 2 contra o Grêmio, após sair perdendo por 2 a 0, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, realizado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), foi marcado por momentos de alta tensão e reviravoltas emocionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.