Plantio do trigo avança no Sul apesar das adversidades climáticas Os altos volumes e a continuidade das chuvas têm aumentado a complexidade da safra de inverno para os agricultores do Rio Grande...

Momento MT|Do R7 24/06/2024 - 08h44 (Atualizado em 24/06/2024 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share