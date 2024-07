Polícia Civil prende autor de homicídio em São José do Couto O autor do homicídio de um jovem ocorrido no último domingo (30.06) no distrito de São José do Couto, em Campinápolis, teve o mandado...

Momento MT|Do R7 03/07/2024 - 12h17 (Atualizado em 03/07/2024 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share