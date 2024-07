Polícia Civil prende um dos executores de duplo homicídio em MT

Policiais civis da Delegacia de Juína cumpriram nesta segunda-feira (08.07), em Santa Catarina, o mandado de prisão de um dos executores de um duplo homicídio ocorrido no mês de dezembro, no município do noroeste mato-grossense. A prisão ocorreu na cidade de Itajaí, no litoral catarinense.

