Polícia conclui investigação sobre afogamento de jovem em jet ski

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Chapada dos Guimarães, concluiu o inquérito policial que apurou a morte por afogamento da jovem, Anna Luísa dos Santos, de 19 anos, ocorrida no Lago do Manso. A vítima estava como passageira em um jet ski conduzido pelo namorado, quando caiu nas águas do Manso e se afogou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.