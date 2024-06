PRF apreende 22 tabletes de cocaína em Barra do Garças/MT Na manhã desta terça-feira (25), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava policiamento no km 14 da BR 070, no município...

Momento MT|Do R7 26/06/2024 - 15h05 (Atualizado em 26/06/2024 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share