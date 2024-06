Projeção no Congresso conscientiza sobre a fissura labiopalatina

As fachadas do Palácio do Congresso Nacional recebem, nesta segunda-feira (24), das 19 às 21 horas, a projeção de frases e imagem em celebração do Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina. A projeção atende a pedido do deputado Augusto Puppio (MDB-AP).

