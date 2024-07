Rede 5G: Tecnologia completa 2 anos de operação no Brasil Em rápida expansão, a rede 5G completa 2 anos de operação no Brasil neste sábado (6) com disponibilidade superior às metas fixadas...

Momento MT|Do R7 06/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 06/07/2024 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share