Reforço no combate às queimadas no Pantanal

Duas equipes da Força Nacional de Segurança Pública foram deslocadas do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul para reforçar o trabalho de combate ao fogo no Pantanal, em especial em Mato Grosso do Sul. A seca extrema - considerada a maior dos últimos 70 anos - intensificou as queimadas no bioma meses antes do período de maior incidência de fogo.

