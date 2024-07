Rodrigo Cunha luta por indenização às vítimas do zika vírus Relator do projeto de lei que concede indenização por dano moral e pensão especial, mensal e vitalícia, à pessoa com deficiência...

Momento MT|Do R7 04/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 04/07/2024 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share