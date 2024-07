Seduc premia escolas por avanços na alfabetização em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza, nesta terça-feira (02.07), às 14h, a 3ª edição do Prêmio Alfabetiza MT, no Ginácio Aecim Tocantins, em Cuiabá. No evento, 100 escolas de 60 municípios serão premiadas pelos avanços no Índice de Alfabetização em Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.