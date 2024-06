Servidores públicos de Rondonópolis recebem salário de junho em dia

O servidor público municipal começa o final de semana com a carteira recheada. É que, ainda nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Rondonópolis deposita nas contas dos seus colaboradores o salário do mês de junho. A folha de pagamento do sexto mês do ano totaliza a quantia de R$21.950.075,85.

