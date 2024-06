Sorriso inicia campanha de conscientização sobre hepatites virais

Ainda não é julho, mas prevenção e informação são necessárias o ano todo. E por isso mesmo a equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) já iniciou a campanha do Julho Amarelo que tem como foco conscientizar e levar informações sobre hepatites virais à comunidade. Hoje, 328 pessoas realizam tratamento contra a hepatite B ou C em Sorriso.

