Vasco vence o Corinthians e afunda rival na zona de rebaixamento

Em noite de pesadelo para o Corinthians, a “lei do ex” se fez presente em São Januário. O Vasco venceu o Timão por 2 a 0 nesta quarta-feira (10.07), pela 16ª rodada do Brasileirão, com direito a gol de Lucas Piton, cria da base corintiana. O resultado mantém o time paulista afundado na zona de rebaixamento, enquanto o Vasco respira e encosta no G6.

