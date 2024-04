Acidente de ônibus mata sete pessoas e deixa outras 23 feridas no interior de MG

Alto contraste

Sete pessoas morreram e 23 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de viagem nessa noite deste sábado (27), na BR-116, altura do KM 90, na cidade de Medina, a 660 km de Belo Horizonte.

O motorista teria perdido o controle da direção em uma curva acentuada e o ônibus acabou tombando na pista. O ocorrido foi por volta das 20h20. De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de um trecho muito perigoso, palco de vários acidentes.

Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros de Almenara, Araçuaí e Teófilo Otoni, além de ambulâncias de hospitais na região (Medina, Itaobim e Pedra Azul), e a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no local no resgate dos 54 passageiros.

No local, as informações levantadas eram que o ônibus de viagem trafegava no norte/sul, vindo da cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, e tinha como destino a cidade de Campinas, em São Paulo, passando por Vitória da Conquista, na Bahia, e municípios de Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Os corpos de quatro vítimas que morreram no local foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Almenara e serão liberados neste domingo (28). As outras três vítima fatais morreu a caminho do hospital.

Os passageiros feridos, total de 25 pessoas — entre crianças, adultos e idosos — foram levados para o Hospital Santa Rita, que fica em Medina, para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim, e para unidade de saúde em Pedra Azul.

Também esteve no local investigadores e peritos da Polícia Civil para colher informações sobre as circunstâncias do acidente e o tombamento do ônibus na rodovia. A pista foi completamente liberada pela PRF por volta das 3h, após remoção do veículo e limpeza da pista.