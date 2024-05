Após levar técnicas de Brumadinho ao RS, Bombeiros de MG retornam do Sul nesta sexta

Alto contraste

Até esta quarta-feira (08), os militares já haviam atuado no resgate de pelo menos 1.000 pessoas (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Os 28 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviados para o Rio Grande do Sul retornam nesta sexta-feira (10). A equipe de apoio foi a maior em missões especiais fora do estado.

Os militares começaram a operação no sul do país no dia 03 de maio. Nos primeiros dias, a equipe atuou no resgate de pessoas ilhadas na cidade de Bento Gonçalves, a 125 km da capital Porto Alegre. Após todos os chamados de pessoas ilhadas terem sido atendidos, a equipe passou a atuar na busca por desaparecidos.

“Estamos efetuando as buscas por vítimas desaparecidas dos movimentos de massas, deslizamentos e soterramentos que atingiram a região, além da procura de possíveis vítimas das enchentes e inundações que atingem o Rio Grande do Sul”, detalhou o major Heitor Aguiar Mendonça, do Comando Especializado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, sobre o trabalho.

Até esta quarta-feira (08), os militares já haviam atuado no resgate de pelo menos 1.000 pessoas. A equipe levou equipamentos especializados para o resgate de pessoas soterradas, contou com o apoio de cães bombeiros e com o conhecimento de técnicas inovadoras utilizadas nos resgates de vítimas dos rompimentos das barragens de Brumadinho e Mariana.

Sobre o retorno dos militares, o Porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Henrique Barcelos, explica que a equipe foi enviada respeitando uma doutrina internacional que estabelece os primeiros setes dias como cruciais para maximizar o salvamento de pessoas com vidas. Além disso, o tenente também reforçou a

“Atuar nesse cenário é extenuante e psicologicamente muito estressante. Nossos militares não saíram da operação em nenhuma hora do dia, precisa ser levado em consideração para que eles sejam devidamente tratados e consigam fazer o trabalho lá. Daqui, gente dá todo o apoio para que eles consigam fazer o melhor lá”, disse.

O Porta-Voz disse ainda que Conselho Nacional de Corpos de Bombeiros Militares organiza um rodízio de equipes no sul do país e sabe que está prevista a chegada de equipes de outros estados. No entanto, o militar reforçou que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais continua a disposição.

