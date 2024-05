Carreta pega fogo, causa vazamento de óleo e interdita BR-381 na Grande BH Motorista saiu do veículo e não se feriu; ainda não há informações sobre as causas do incêndio

Carreta pega fogo, causa vazamento de óleo e interdita BR-381 na Grande BH Ainda não há informações sobre as causas do incêndio (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma carreta pegou fogo na rodovia BR 381, altura do quilômetro 514, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (05).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista saiu do veículo e não se feriu. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Quatro viaturas dos Bombeiros foram emprenhadas na ocorrência. Ainda de acordo com os militares, havia uma grande quantidade de carga no veículo, entre limpadores de para-brisa, velas de aniversário, cadernos, polietileno, materiais de cozinha, dentre outros.

Além dos produtos destruídos, ocorreu vazamento do tanque diesel da carreta, o que aumentou o incêndio.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a faixa da direita permanece interditada no sentido Belo Horizonte. No momento, há três quilômetros de congestionamento.

Equipes da Arteris Fernão Dias e do Corpo de Bombeiros continuam no local, realizando o rescaldo.