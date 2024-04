Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

Helicóptero tomba durante teste no Aeroporto de Pará de Minas (MG) Segundo o Corpo de Bombeiros, problema teria ocorrido devido ao vento gerado por outra aeronave que estava no local

Aeronave foi isolada para perícia Aeronave foi isolada para perícia (Imagem cedida / @ParadeMinas)

Um helicóptero tombou, na tarde desta quarta-feira (27), no Aeroporto Municipal de Pará de Minas, a 87 km de Belo Horizonte. A aeronave estava em solo no momento do incidente. Piloto e passageiro estavam na aeronave, mas não se feriram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o helicóptero estava em teste no solo quando ocorreu o problema. O tombamento teria sido provocado pelo vento gerado a partir de outra aeronave que também estava na pista.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi notificado para apurar as causas do acidente. A aeronave modelo R-66 foi preservada para realização da perícia.