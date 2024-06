Minas Gerais sedia Fórum Estadual de Formação Esportiva

Alto contraste

Fórum visa promover troca de conhecimentos e divulgar formas de apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) na formação de atletas Divulgação/Governo de Minas

No dia 3 de julho, Minas Gerais será palco do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento contará com palestras de renomados atletas brasileiros, como Maurren Maggi, André Heller e Emanuel Rego. Fórum acontecerá no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.

O Fórum Estadual de Formação Esportiva visa promover a troca de conhecimentos e divulgar as formas de apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) aos municípios na formação de atletas de alto rendimento. Além da participação de atletas embaixadores do CBC e campeões olímpicos e mundiais, o gerente de esportes e relações institucionais do CBC, Emerson Appel, também participará, abordando o programa de formação de atletas de alto rendimento.

Marcolino de Oliveira, presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (FECEMG), destaca a importância do evento: “Nosso objetivo é levar informações sobre o Programa de Formação de Atletas do CBC a todas as regiões de Minas Gerais, destacando a relevância do CBC e da Rede Nacional de Clubes Formadores de atletas em nosso país.”

O evento é organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em parceria com a Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (FECEMG), Minas Tênis Clube e a Subsecretaria de Estado de Esportes.

Detalhes do evento:

Data: 3 de julho de 2024 (quarta-feira)

3 de julho de 2024 (quarta-feira) Horário: 14h às 19h30

14h às 19h30 Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH - Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes - BH/MG)