Música de mineiro viraliza e entra para o Top 50 do TikTok Billboard

Sonho de Gabriel Albuquerque é compor músicas para filmes Sonho de Gabriel Albuquerque é compor músicas para filmes (Divulgação/Acervo Pessoal)

O mineiro Gabriel Albuquerque, de apenas 20 anos, fez história ao ser o brasileiro mais jovem a atingir o TikTok Billboard Top 50. A lista, lançada semanalmente, mostra as músicas mais populares na rede social nos Estados Unidos com base em vídeos que usaram a canção, visualizações e engajamento. Nesta sexta-feira (15), o mineiro lançará sua nova canção 'Elysium'.

O mineiro de Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte, entrou na lista na segunda semana de janeiro com a canção Solas x Interstellar, sua interpretação das canções de mesmo nome dos músicos Hans Zimmer e Jamie Duffy. Gabriel ficou em 23º lugar, na frente de artistas como Kendrick Lamar, Doja Cat, Drake, Beyonce, Mariah Carey e The Weekend.

“Fiquei sem acreditar, foi uma felicidade tremenda, é um sentimento muito bom. Estava em cima de Coldplay, que é a banda que mais me inspirou, minha banda favorita”, contou Gabriel.

Apenas em uma plataforma, o músico possui mais de 400 mil ouvintes mensais e a canção conta com quase 5 milhões de reproduções. Apesar do sucesso recente, Gabriel faz questão de reforçar que tudo é fruto de muita dedicação e de um trabalho que já leva anos.

“Às vezes tem gente que acha que foi do nada, mas desde 2022 que eu posto vídeo todo dia, gravo conteúdo novo, fazendo música nova, estudando formas de divulgação, analisando algoritmos da plataforma. Muita gente acha que é só lançar música, mas hoje em dia, 20% do meu tempo é fazendo música e 80% estudando formas de me divulgar”, explicou.

O jovem decidiu, no ano passado, sair da faculdade de Direito para poder se dedicar mais à música, sua verdadeira paixão. “Meu sonho é um dia compor para filme. Eu tenho muita vontade de ver minha música em filme, no cinema.”

Hoje, colocando as músicas em plataforma digitais, Gabriel já consegue ter um retorno financeiro pelo trabalho. Um pouco antes de entrar para a lista da revista americana, o mineiro chegou a receber proposta de gravadoras, mas decidiu pensar com calma os próximos passos.

“Ainda é muito recente, né? Eu ainda não sei muito como que vai ser daqui para frente. Eu recebi duas propostas de gravadoras que eu sempre admirei, mas por agora eu estou vendo como que vai ser essa questão. Eu tenho vontade de, em breve, olhar com alguma gravadora. No momento, eu estou sozinho mesmo.”, contou.

Jovem decidiu sair da faculdade de Direito para seguir sonho na música Jovem decidiu sair da faculdade de Direito para seguir sonho na música (Divulgação/Acervo Pessoal)

O jovem, que já tem um álbum lançado de maneira independente com oito canções, está focado em continuar produzindo músicas cada vez melhores e investir em cursos para realizar o sonho de, um dia, compor a trilha sonora de um filme.

“Penso muito em fazer um curso de especialização na área de composição de música para filmes. Eu quero me aperfeiçoar em outros instrumentos tipo violino, violoncelo, quero continuar treinando piano. Meu plano é continuar divulgando, publicando e melhorando como compositor para que um dia eu possa compor para filmes” , disse o músico.

Até lá, as canções de Gabriel fazem sucesso nas redes sociais, sendo usadas em publicações de grandes contas oficiais como as dos campeonatos Premier League e Champions League; além também de aparecerem cada vez mais em programas de TV e documentários de todo o mundo como o The X Factor France e o American Got Talent.

Nesta sexta-feira (15), o mineiro lança sua nova música "Elysium", disponíveis em todas as plataformas digitais.

*Estagiário sob supervisão de Maria Luiza Reis