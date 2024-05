Presidente do PP em MG acredita que pré-campanha vai viabilizar desempate na disputa pela PBH

Alto contraste

Pinheirinho acredita que número de eleitos pelo PP deve crescer em 2024 (Lucas Eugênio / R7)

O presidente do PP (Partido Progressista) em Minas Gerais, deputado federal Antônio Pinheiro Neto, o Pinheirinho, acredita que a pré-campanha vai ser fundamental para desempatar os nomes que pretendem disputar o cargo de prefeito em Belo Horizonte em 2024. Assim como os especialistas, o parlamentar avalia que o cenário deste ano é atípico e não está bem definido.

“O jogo está muito embolado. Temos bons candidatos e vai depender muito da pré-campanha. Vai se destacar aquele que conseguir se comunicar melhor, falar melhor de suas propostas, sobre o que pensa para Belo Horizonte e como melhorar a vida do belo-horizontino”, comentou durante entrevista ao quadro MGR na Política, da Record Minas, nesta quinta-feira (02).

Na perspectiva de Pinheirinho, Bruno Engler (PL) tem o “maior potencial” de chegar ao segundo turno. A viabilidade do deputado estadual fez o PP declarar apoio ao nome dele para a disputa.

”Bruno Engler é um jovem preparado e com muita vontade de trabalhar. O segundo mandato dele como deputado estadual teve uma votação muito expressiva. E também, no ano passado, nós do Partido Progressista aprovamos uma agenda central com princípios e valores fundamentais do partido e que convergem com os princípios e valores que o Bruno tem definido ao longo da vida política”, completa.

De acordo com Pinheirinho, o PP deve indicar o vice da futura chapa de Engler. O escolhido, no entanto, ainda não foi confirmado. O presidente do diretório estadual do PP afirma que há um cenário em que o posto pode ser negociado: caso o governador Romeu Zema (Novo) decida também apoiar a chapa. “Estamos abertos a sentar e conversar”, comentou.

Pinheiro acredita que a polarização política ainda impera no Brasil. “O que não é nada benéfico porque a gente perde muito tempo com essa polarização”, ponderou. No entanto, o parlamentar afirma que ainda não é possível avaliar o impacto do apoio do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Bolsonaro (PL) nos apoios. “Zema, em 2022, quebrou barreiras”, citou como exemplo a situação do governador de Minas que foi reeleito em disputa contra Alexandre Kalil (PSD), que tinha apoio de Lula.

A pré-candidatura de Bruno Engler vai ser oficializada em evento em Belo Horizonte no próximo dia 11, com a presença de Bolsonaro. Pinheirinho reforça que o PP tem pretensões para 2024 que vão além da capital mineira.

“Temos feito construções pensando no bem das cidades, sem amarras ideológicas. Em muitas cidades, teremos candidaturas fortes e viáveis. Estamos confiantes que em 2024 vamos aumentar de forma significativa o número de prefeitos, vices e vereadores em Minas Gerais”, concluiu.

Veja a íntegra da entrevista com Pinheirinho:





