Alef Manga: o retorno aos gramados

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Manga vai voltar e agora?

Alef Manga vai voltar a jogar futebol! Ah vai, mesmo que não seja pelo Coritiba, embora boa parte da torcida o perdoe num momento de carência ofensiva no time. Alguns querem que ele seja banido da profissão que remete a idolatria. O curso do caso – que não é só o dele – caminha pro retorno esportivo. Mas o assunto deveria ser tratado com mais profundidade pra que realmente resultasse em uma mudança de comportamento de quem vem atrás: os futuros atletas profissionais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Rodeio Country Show: 1ª edição será em outubro em Campina Grande do Sul

• Disney Magic Run em Curitiba tem últimos ingressos disponíveis

• Manga vai voltar e agora?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.