Amado Batista fala sobre processo na Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta quarta-feira (10), exibirá o pronunciamento do cantor Amado Batista sobre o processo que envolve a morte...

Amado Batista fala sobre morte de criança; veja detalhes na Hora da Venenosa Caroline de Souza Machado

A Hora da Venenosa desta quarta-feira (10), exibirá o pronunciamento do cantor Amado Batista sobre o processo que envolve a morte de uma criança. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre o passeio de Gusttavo Lima com os filhos. Confira todos os destaques do programa!

