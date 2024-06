Athletico: Cuca assume culpa e deixa futuro em aberto O técnico do Athletico, Cuca, assumiu a culpa pelo terceiro empate seguido e deixou o futuro em aberto no clube. O Furacão - que...

Athletico: Cuca assume culpa por novo tropeço e deixa futuro em aberto

O técnico do Athletico, Cuca, assumiu a culpa pelo terceiro empate seguido e deixou o futuro em aberto no clube. O Furacão - que já tinha empatado com Flamengo e Botafogo com gols no final - repetiu esse roteiro diante do Corinthians.

