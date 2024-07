Confira a previsão do tempo para Curitiba hoje (02/07/2024) Esta terça-feira (02) deve continuar com baixas temperaturas e com condição para geada, em algumas cidades do Paraná. O destaque...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (02/07/2024), segundo o Climatempo

Esta terça-feira (02) deve continuar com baixas temperaturas e com condição para geada, em algumas cidades do Paraná. O destaque é de que a temperatura deve subir de forma gradativa. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 7°C e máxima de 21°C, segundo o Climatempo.

