Detalhes da derrota do Athletico pelo Cruzeiro são destaques no Bate Pronto O Bate Pronto desta quinta-feira (27) chega repercutindo sobre a derrota do Athletico para o Cruzeiro pela 12 rodada do Brasileirão...

Ric|Do R7 27/06/2024 - 12h34 (Atualizado em 27/06/2024 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share