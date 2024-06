Escândalo em Londrina: Homem é preso por vender atestados médicos falsos Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de vender atestados médicos falsos em Londrina, no Norte do Estado. De acordo com as investigações...

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso após vender atestados médicos falsos no Paraná (Caroline de Souza Machado)

Um homem, de 45 anos, foi preso suspeito de vender atestados médicos falsos em Londrina, no Norte do Estado. De acordo com as investigações, o suspeito vendia cada documento por R$ 50,00. Conforme a Polícia Civil, o homem usava de forma irregular o carimbo de uma médica, que assim que descobriu o crime, registrou o boletim de ocorrência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem é preso após vender atestados médicos falsos no Paraná

• Homem tenta atravessar BR-277 e morre ao ser arremessado por carro no PR; vídeo

• Motoboy é morto a tiros durante entrega no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.