Família tragicamente perde a vida em acidente na PR-317

Alto contraste

A+

A-

Família que morreu em acidente entre carro e van na PR-317 é identificada

Foi identificada a família que morreu em um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (3), na PR-317, em Maringá, no noroeste do Paraná. Fábio Mendite Daguano, Mikaela Brenda Batista e Aurora Daguano, de 10 meses, estavam no carro que bateu de frente com uma van.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Leão-marinho assusta ao avançar contra banhistas em praia na Califórnia; veja

• Insatisfeito com denúncia de assédio, homem mata ex-genro com tiro pelas costas

• Família que morreu em acidente entre carro e van na PR-317 é identificada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.