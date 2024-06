Ric |Do R7

Fim de semana gelado e chuvoso no Paraná: confira as previsões O fim de semana no Paraná terá baixas temperaturas e pancadas de chuvas. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental...

Alto contraste

A+

A-

Fim de semana será gelado e chuvoso no Paraná; veja temperaturas Geraldo Bubniak

O fim de semana no Paraná terá baixas temperaturas e pancadas de chuvas. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste sábado (29), a instabilidade avança por todo o estado em função do deslocamento de mais uma frente fria pelo oceano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Fim de semana será gelado e chuvoso no Paraná; veja temperaturas

• Bebê de 3 meses morre em UPA de Curitiba e pais são suspeitos de abuso sexual

• Previsão do tempo para Curitiba hoje (29/06/2024), segundo o Climatempo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.